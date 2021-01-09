ЦСКА показал тренировку Влашича перед началом сборов

ЦСКА в официальном Twitter показал фрагмент занятия хавбека Николы Влашича. Игрок тренируется с мячом перед началом первого зимнего сбора.

ЦСКА отправится на сборы, как и во все последние годы, в испанский Кампоамор. Первый из них пройдет 17 января.

Никси не расслабляется и вовсю готовится к Кампоамору?? pic.twitter.com/XQeWzZgPrv — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 9, 2021

Первую официальную игру в новом году армейцы проведут 20 февраля против «СКА-Хабаровска» в рамках 1/8 финала Кубка России.