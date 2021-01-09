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ЦСКА показал тренировку Влашича перед началом сборов

18:44
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ЦСКА в официальном Twitter показал фрагмент занятия хавбека Николы Влашича. Игрок тренируется с мячом перед началом первого зимнего сбора.

ЦСКА отправится на сборы, как и во все последние годы, в испанский Кампоамор. Первый из них пройдет 17 января.

Первую официальную игру в новом году армейцы проведут 20 февраля против «СКА-Хабаровска» в рамках 1/8 финала Кубка России.

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