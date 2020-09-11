ЦСКА подписал новый контракт с Тикнизяном

ЦСКА заключил долгосрочное соглашение с полузащитником Наяиром Тикнизяном, сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт с 21-летним российским футболистом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Тикнизян провел 6 матчей. В минувшем хавбек выступал во второй половине сезона на правах аренды в «Авангарде».