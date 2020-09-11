ЦСКА подписал новый контракт с Тикнизяном
19:41
ЦСКА заключил долгосрочное соглашение с полузащитником Наяиром Тикнизяном, сообщает официальный сайт клуба.
Новый контракт с 21-летним российским футболистом рассчитан до окончания сезона-2024/25.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Тикнизян провел 6 матчей. В минувшем хавбек выступал во второй половине сезона на правах аренды в «Авангарде».
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nair-tiknizyan-podpisal-novyy-kontrakt-s-pfk-cska/