20:11 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА поблагодарил Слуцкого за работу

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ЦСКА на своем официальном сайте поблагодарил главного тренера Леонида Слуцкого за работу. Сегодня было объявлено о том, что специалист покинет пост наставника армейцев после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

"ПФК ЦСКА благодарит Леонида Слуцкого за семь лет плодотворного сотрудничества, три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка, а также за невероятные эмоции, которые команда под его руководством дарила огромной армии армейских болельщиков все эти годы!

Двери нашего клуба всегда будут открыты для Вас, Леонид Викторович!", – говорится в сообщении.

результаты опроса
43962 чел.
Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
Леонид КУЧУК
3.2%
Виктор ГОНЧАРЕНКО
38.6%
Александр ГРИШИН
8.6%
Олег КОНОНОВ
17.7%
Дмитрий ХОМУХА
3.1%
Сергей СЕМАК
19.8%
Иностранный специалист
9.0%

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/leonid-slutskiy-pokidaet-pfk-cska/

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Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: расставание
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЦСКА71

Спасибо тренер!

20:58 6 декабря

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