ЦСКА победил «Сириус» в товарищеском матче. Голы забили Обляков и Влашич

ЦСКА победил шведский клуб «Сириус» из города Уппсала в товарищеском матче со счетом 2:0. Голы на свой счет записали полузащитники Иван Обляков и Никола Влашич.

Товарищеские матчи. Клубы

«ЦСКА» — «Сириус» — 2:0 (0:0)

Голы: Обляков, 57 (1:0). Влашич, 65 (2:0).

«ЦСКА»: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

15 февраля.