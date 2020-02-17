ЦСКА отказался от подписания Колесниченко, форвард возвращается в «Чертаново»
17:38
ЦСКА объявил, что нападающий Кирилл Колесниченко покидает расположение команды. 20-летний форвард «Чертаново» находился на просмотре в армейском клубе на третьем зимнем сборе.
В нынешнем сезоне Колесниченко на поле не выходил, а в прошлом отметился 6 голами в 30 играх Олимп-ФНЛ. Также он выступал за юношеские сборные России до 17 и до 19 лет.
Нападающий Кирилл Колесниченко, находившийся на просмотре, покинул расположение #ЦСКА. Благодарим игрока и @FCChertanovo и желаем успехов pic.twitter.com/8O6muNuEuz— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 17, 2020
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