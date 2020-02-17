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ЦСКА отказался от подписания Колесниченко, форвард возвращается в «Чертаново»

17:38

ЦСКА объявил, что нападающий Кирилл Колесниченко покидает расположение команды. 20-летний форвард «Чертаново» находился на просмотре в армейском клубе на третьем зимнем сборе.

В нынешнем сезоне Колесниченко на поле не выходил, а в прошлом отметился 6 голами в 30 играх Олимп-ФНЛ. Также он выступал за юношеские сборные России до 17 и до 19 лет.

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