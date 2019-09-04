ЦСКА оштрафовали на 80 тысяч за использование пиротехники в матче с «Арсеналом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 8-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА (1:2).

— Болельщики московского ЦСКА использовали пиротехнические средства по ходу матча, красно-синие получили штраф в размере 80 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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