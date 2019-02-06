ЦСКА объявил стартовый состав на матч с "ОДД"

Пресс-служба ЦСКА в официальном Твиттере "армейцев" объявила стартовый состав красно-синих на товарищескую встречу с норвежским "ОДД".

Вратарь: Акинфеев;

Защитники: Щенников, Набабкин, Бекао, Фернандес;

Полузащитники: Влашич, Обляков, Дзагоев, Ахметов, Сигурдссон;

Нападающий: Эрнандес.

Запасные: Помазун, Чернов, Нисимура, Бийол, Бистрович, Тикнизян, Чалов.

Встреча между ЦСКА и "ОДД" начнется в 19:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка