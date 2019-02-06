ЦСКА объявил стартовый состав на матч с "ОДД"

Пресс-служба ЦСКА в официальном Твиттере "армейцев" объявила стартовый состав красно-синих на товарищескую встречу с норвежским "ОДД".
Вратарь: Акинфеев;
Защитники: Щенников, Набабкин, Бекао, Фернандес;
Полузащитники: Влашич, Обляков, Дзагоев, Ахметов, Сигурдссон;
Нападающий: Эрнандес.
Запасные: Помазун, Чернов, Нисимура, Бийол, Бистрович, Тикнизян, Чалов.
Встреча между ЦСКА и "ОДД" начнется в 19:00 по московскому времени.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка
Наш состав на #ЦСКАодд! pic.twitter.com/2COt67SpmJ– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 февраля 2019 г.
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