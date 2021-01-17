РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА объявил о назначении Крамаренко тренером вратарей

10:15
Дмитрий Крамаренко. Фото ПФК ЦСКА
Дмитрий Крамаренко. Фото ПФК ЦСКА
Теги:

ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Крамаренко тренером вратарей.

46-летний специалист отправится вместе с красно-синими на зимние сборы в Кампоамор (Испания) 17 января.

Дмитрий Крамаренко выступал за ЦСКА с 2002 по 2003 год, после завершения карьеры футболиста он работал в академии армейцев. С 2020 года специалист работал тренером вратарей сборной Азербайджана.

Ранее тренером вратарей в ЦСКА был экс-голкипер Сергей Овчинников. В конце декабря 2020 года армейцы объявили об уходе специалиста. Вместе с ним команду покинул Виктор Онопко.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/dmitriy-kramarenko-voshel-v-trenerskiy-shtab-pfk-cska/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир