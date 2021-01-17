ЦСКА объявил о назначении Крамаренко тренером вратарей
10:15
ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Крамаренко тренером вратарей.
46-летний специалист отправится вместе с красно-синими на зимние сборы в Кампоамор (Испания) 17 января.
Дмитрий Крамаренко выступал за ЦСКА с 2002 по 2003 год, после завершения карьеры футболиста он работал в академии армейцев. С 2020 года специалист работал тренером вратарей сборной Азербайджана.
Ранее тренером вратарей в ЦСКА был экс-голкипер Сергей Овчинников. В конце декабря 2020 года армейцы объявили об уходе специалиста. Вместе с ним команду покинул Виктор Онопко.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/dmitriy-kramarenko-voshel-v-trenerskiy-shtab-pfk-cska/
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