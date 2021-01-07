ЦСКА может купить опорника из «Виктории Пльзень»

Полузащитник «Виктории Пльзень» Лукаш Калвах может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Deniku Sport. Чешский клуб готов продать 25-летнего опорника за 100 миллионов крон (3,8 миллиона евро). Помимо армейцев, на него претендуют другие клубы.

В качестве замены «Виктория Пльзень» может купить Камсо Мара из либерецкого «Слована», по которому уже начались предварительные переговоры.

В нынешнем сезоне Калвах провел 20 матчей за «Викторию» во всех турнирах. В 2019 году он отыграл один тайм в товарищеском матче в составе сборной Чехии (2:3 с Северной Ирландией).