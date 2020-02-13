Цорн включен в состав комитета профессионального футбола РФС

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн введен в состав комитета профессионального футбола РФС, сообщает официальный сайт организации.

Также исполком принял решение ввести в состав судейского комитета РФС в качестве заместителя председателя комитета венгра Виктора Кашшаи, который в январе был назначен главой департамента судейства РФС. Предыдущий глава данного департамента Александр Егоров выведен из состава судейского комитета. Председатель женского футбола РФС Полина Юмашева выдвинута от РФС в состав комитета УЕФА по женскому футболу.

Очередная конференция исполкома РФС состоится в Москве 28 мая 2020 года.