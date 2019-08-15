Цорн рассчитывает на 1-2 место в чемпионате и 4-5 воспитанников в составе «Спартака»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн рассказал о планах клуба на сезон-2019/20. По его словам, он будет доволен, если красно-белые займут место не ниже второго, а в основной обойме будут 4-5 воспитанников.

— Успех моей работы будет оценивать акционер. Для меня лично успех — выстроить правильную структуру. Не только спортивной части, но и клуба вообще, — сказал Цорн в эфире YouTube-канала «КраСава». — Реформировать академию, работу по «Спартаку-2», молодежи. Провал? Надеюсь, его не будет.

— Какое место должен занять «Спартак», чтобы вы кайфанули от этого сезона? И сколько игроков из «Спартака-2» в должно быть в основе?

— Первое-второе место. И чтобы на регулярной основе было 4-5 футболистов в заявке из нашей молодежи.

— Почему не работает вертикаль «академия — дубль — «Спартак-2» — основа»? Половина игроков «Спартака-2» — не из академии. Берут даже игроков из «Зенита».

— Да. Но вы мне такие вопросы тут задаете, вы же понимаете, что я только пришел. Давайте я первую команду укомплектую и потом будем заниматься и академией, и «Спартаком-2». Реально сейчас есть проблема, что не хватает игроков в дубле и «Спартаке-2» и приходится брать их со стороны. Насколько я знаю, раньше «Спартак» хорошо набирал молодежь и доводил ее до взрослого уровня, но сейчас что-то не работает. Будем разбираться.