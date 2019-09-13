Цорн ответил на вопрос, контактирует ли он с Гурцкая

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» признался, что не контактирует с агентом Тимуром Гурцкая.

— Есть какие-то контакты у «Спартака» с Тимуром Гурцкая, который был очень близок к «Спартаку» ранее?

— Нет. У нас нет футболистов, которых он представляет официально или неофициально.

— Есть сейчас человек в клубе, который выполняет те же функции?

— Нет. Есть генеральный директор в моем лице, который также выполняет функции по спортивной части. Все трансферы, которые мы проводим, мы согласовываем с советом директоров, с главным тренером.

— Если бы появился человек от руководства или главного тренера и сказал: решение по трансферам принимает вот этот вот человек, вы бы согласились?

— Не думаю, что Леонид Арнольдович хотел такую ситуацию иметь в клубе. Я думаю, что самое лучшее и оптимальное — выстраивать клуб по-европейски. Хотя что — «русский» не входит в понятие «европейский»? Это не так. Просто порядок надо наводить.

— То есть ответственность полностью на вас?

— Да. (Сергей Егоров)

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