Цорн оценил сложный календарь «Спартака» в августе и сентябре
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о календаре красно-белых в августе и сентябре. Он объяснил, почему считает его тяжелым.
— Правда ли, что к вам, как гендиректору, со стороны совета директоров были претензии по календарю, который получила команда в августе?
— Вы считаете его тяжелым?
— Очень. Он катастрофический для вас. У «Зенита» он блистателен.
— Но у тех, кто проходит квалификацию еврокубков, календарь всегда тяжелый.
— Но вы получили в августе-начале сентября ЦСКА и «Зенит», которые квалификацию не проходили.
— Каждый клуб имел возможность написать пожелания по календарю. Мы написали целый ряд пожеланий. Но англичане играют по 8-9 матчей в месяц, и это нормально. Считаю, что мы должны выходить и биться — и не важно, когда и сколько играем. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Томаса Цорна — здесь