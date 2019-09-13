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Цорн оценил сложный календарь «Спартака» в августе и сентябре

21:10
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о календаре красно-белых в августе и сентябре. Он объяснил, почему считает его тяжелым.

— Правда ли, что к вам, как гендиректору, со стороны совета директоров были претензии по календарю, который получила команда в августе?

— Вы считаете его тяжелым?

— Очень. Он катастрофический для вас. У «Зенита» он блистателен.

— Но у тех, кто проходит квалификацию еврокубков, календарь всегда тяжелый.

— Но вы получили в августе-начале сентября ЦСКА и «Зенит», которые квалификацию не проходили.

— Каждый клуб имел возможность написать пожелания по календарю. Мы написали целый ряд пожеланий. Но англичане играют по 8-9 матчей в месяц, и это нормально. Считаю, что мы должны выходить и биться — и не важно, когда и сколько играем. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь

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