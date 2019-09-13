Цорн объяснил, почему в «Спартаке» расстались с селекционерами

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» объяснил, почему было принято решение расстаться с селекционерами.

— Селекционный отдел расширится? Сузится?

— У нас есть селекционный отдел в академии, ей я буду заниматься чуть позже. Мы ее тоже будем чуть-чуть реформировать, менять структуру, наводить порядок. Хотелось бы скомпановать работу дубля, «Спартака-2» и академии, чтобы была вертикаль, развитие. В остальном у нас в клубе было четыре селекционера, сейчас их нет. Скорее всего, на ставке в новом селекционном отделе будет меньше людей.

— А почему принято решение расстаться с селекционерами? И участвовали ли они в тех покупках, которые были совершены летом?

— Они активно участвовали в конце, одного из кандидатов они вели давным-давно, и на совете директоров принималось решение его взять.

— От прошлого руководства?

— От совета директоров. Прошлое руководство уже не участвовало, это был переходный период. Они его смотрели, предлагали. Это Понсе.

— Почему было принято решение расстаться с селекционерами? Потому что это чужая команда?

— Ребята работали долго в клубе. Самый молодой около 5 лет работал. Я смотрел за их работой пару месяцев, и мне показалось, что надо как-то освежить. И мы расстались. (Сергей Егоров)

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