Цорн объяснил, почему совмещает посты генерального и спортивного директоров в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему совмещает посты генерального и спортивного директоров в команде. Он также рассказал, почему считает это нормальным.

— Вы продолжите совмещать посты гендиректора и спортивного директора?

— Да.

— Вы считаете это нормальным?

— Да.

— Можете пояснить, почему вы считаете это нормальным?

— Бывают разные гендиректоры. И из коммерческой сферы, и из финансовой, и из спортивной. У нас будет человек, который будет главным скаутом. Он будет вести весь скаутской отдел, и академию, и основной клуб. И тоже будет участвовать в реализации трансферов. Он должен вести футболистов. Поэтому спортивный директор будет в такой конфигурации лишним.

— А кто этот человек? Назовете фамилию?

— Нет пока.

— Россиянин? Иностранец?

— Посмотрим. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь