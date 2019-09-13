Цорн объяснил, почему совмещает посты генерального и спортивного директоров в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему совмещает посты генерального и спортивного директоров в команде. Он также рассказал, почему считает это нормальным.
— Вы продолжите совмещать посты гендиректора и спортивного директора?
— Да.
— Вы считаете это нормальным?
— Да.
— Можете пояснить, почему вы считаете это нормальным?
— Бывают разные гендиректоры. И из коммерческой сферы, и из финансовой, и из спортивной. У нас будет человек, который будет главным скаутом. Он будет вести весь скаутской отдел, и академию, и основной клуб. И тоже будет участвовать в реализации трансферов. Он должен вести футболистов. Поэтому спортивный директор будет в такой конфигурации лишним.
— А кто этот человек? Назовете фамилию?
— Нет пока.
— Россиянин? Иностранец?
— Посмотрим. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Томаса Цорна — здесь