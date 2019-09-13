Цорн объяснил, почему не намерен приглашать Карреру на матч «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» признался, что не намерен контактировать с бывшим главным тренерои команды Массимо Карреры.

— Каррера в Москве, предыдущая попытка позвать его на матч закончилась не очень хорошо. Была конфронтация, и представитель Массимо Тимур Гурцкая довольно жестко отреагировал на приглашение. Вы сейчас намерены с ним контактировать?

— Я не намерен.

— Почему?

— Во-первых, лично я с ним знаком с тех самых пор, когда занимался сбором «Спартака», а он был главным тренером. У нас нет близкого общения, это не мой друг, с которым я регулярно общаюсь. Тут много людей приехало. Приехал Тотти. Мы же не можем всех на матч звать завтра.

— Но Тотти не оставил никакого следа в истории «Спартака». Каррера — оставил. Это было бы вежливо и правильно, на мой взгляд.

— Давайте по-другому. Если посмотреть фон, который есть у фанатов и у СМИ, вся эта ситуация скорее вызовет конфликт. Я не против того, чтобы Каррера пришел на стадион, сел и смотрел. Просто от нас не будет такой позиции, что мы зовем Карреру на матч. Потому что я не знаю, зачем. В знак уважения, что он выиграл чемпионство? (Сергей Егоров)

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