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«Цитата». Аршавин выложил фото, где держит Быстрова за пах

21:43
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин выложил в Instagram архивное фото, на котором он изображен в борьбе с полузащитником Владимиром Быстровым, который в тот момент выступал за «Спартак».

На фотографии запечатлен момент, когда Аршавин держит Быстрова за пах.

— Вовка под контролем, — написал Аршавин в посте.

Оба игрока являются воспитанниками футбольной школы Санкт-Петербурга. Они играли вместе за «Зенит» и сборную России. Сейчас оба работают на телевидении.

Вовка под контролем???

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

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