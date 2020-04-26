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Что происходит с самой дорогой покупкой в истории «Спартака» — Гусом Тилом? Эфир с партнером агентства голландца — в 13.00

09:00
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
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В воскресенье в 13.00 на канале «СЭ» в Youtube состоится стрим с участием Полины Лельчук, российского партнера агентства, которое ведет дела хавбека красно-белых Гуса Тила, за которого прошлым летом москвичи заплатили рекордные для себя 16 миллионов евро. Ведущий эфира — Вячеслав Короткин.

Мы обсудим:

— Почему у Гуса возникли проблемы с приходом в «Спартак» Доменико Тедеско;

— Есть ли вероятность ухода Тила в аренду после окончания сезона-2019/20;

— Каким будет летнее трансферное окно в России и Европе;

— С какими клубами проще всего вести переговоры, а с какими — сложно;

— Нет ли к Полине предубеждения со стороны коллег-мужчин;

— И много других тем.

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