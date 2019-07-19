Что грозит "Арсеналу" за переговоры с Мирзовым?

Сегодня "Ростов" на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором говорится, что тульский "Арсенал" нарушил правила ФИФА, проведя переговоры с полузащитником Резиуаном Мирзовым без их участия.

Мирзов играл в тульском клубе на правах аренды в прошлом сезоне, а в четверг заключил контракт с московским "Спартаком". В заявлении, в частности, указано, что "Арсенал", далее цитата "нарушил пункт 1.2 статьи 17 Регламента РФС по статусу и переходам игроков – клуб должен информировать о том, что хочет вступить в переговоры с футболистом".

Какие санкции за это могут грозить "Арсеналу"? Об этом говорится в пункте номер 14 приложения номер 3 к данному регламенту – "Сводной таблице нарушений норм регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов и санкций за такие нарушения" – "Нарушение правил перехода (трансфера) футболиста-профессионала (статья 17 Регламента)".

Наказания за подобные нарушение предусмотрены следующие:

– Дисквалификация футболиста на срок от 4 (четырех) до 6 (шести) месяцев;

– Запрет на регистрацию новых футболистов для нового профессионального футбольного клуба футболиста в течение от 1 (одного) до 2 (двух) регистрационных периодов;

– Штраф на новый профессиональный футбольный клуб футболиста в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.

Правда, поскольку Мирзов в итоге перешел не в "Арсенал", а в "Спартак", к которому у "Ростова" претензий нет, не до конца понятно, какие из этих санкций могут быть применены к тульскому клубу.