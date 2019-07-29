Что читают Кокорин и Мамаев в тюрьме. Выбор вас удивит

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающее срок, рассказали, что читают в тюремной библиотеке.

– Взяли книги. Причем, все, не сговариваясь, Достоевского. Я, к примеру, "Братья Карамазовы" читаю, – цитирует Мамаева "Московский комсомолец"

– А я взял "Записки из мертвого дома", – добавил Кокорин.

– Я с собой еще привез книгу христианского богослова и поэта Ефрема Сирина. Вот его читаю чаще, чем Достоевского, – вспомнил Мамаев.