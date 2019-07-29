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Что читают Кокорин и Мамаев в тюрьме. Выбор вас удивит

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающее срок, рассказали, что читают в тюремной библиотеке.

Взяли книги. Причем, все, не сговариваясь, Достоевского. Я, к примеру, "Братья Карамазовы" читаю, – цитирует Мамаева "Московский комсомолец"

– А я взял "Записки из мертвого дома", – добавил Кокорин.

– Я с собой еще привез книгу христианского богослова и поэта Ефрема Сирина. Вот его читаю чаще, чем Достоевского, – вспомнил Мамаев.

Дополнительная информация

https://www.mk.ru/social/2019/07/29/zhizn-mamaeva-i-kokorina-v-kolonii-razdeli-dogola-nalili-chifira.html

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