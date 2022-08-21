Член совета директоров «Динамо» опроверг слухи об интересе к Дзюбе

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слухи о том, что московский клуб проявлял интерес к бывшему нападающему «Зенита» Артеме Дзюбе.

— Правда ли, что был вариант сотрудничества с Дзюбой?

— Нет.

— Ни вы не интересовались, ни он не предлагал свои услуги?

— Знаете, как работает рынок — есть агенты, посредники, которые предлагают различные варианты. Наверное, на этом уровне что-то было. Но прямого контакта не было никогда. Мы считаем, что на сегодняшний день линия нападения гармонично укомплектована. У нас есть Смолов, Тюкавин, Грулев, Гладышев — эта позиция укомплектована.