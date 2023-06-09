Чистяков: «Надеюсь, в будущем еще выступим в еврокубках»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об отстранении российских команд от участия в еврокубках.

«В еврокубках я сыграл всего семь матчей. Поздно залез, ведь в первом сезоне в «Зените» не был заявлен. Слава богу, это всё-таки случилось, но жаль, что поздно. Семь так семь — у кого-то вообще ничего. Надеюсь, ещё выступим там в будущем», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках с 2022 года.