Чистяков признался, что удивился появлению Ренана в старте «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что удивился появлению новичка Роберта Ренана в стартовом составе команды.

«Удивился ли, что весну в основе начал Ренан? В какой-то степени да. Мы на сборах хорошо работали. Но это тренерское решение. Могу сказать, что я точно не снизил требований к себе. У меня вся карьера идёт через преодоление. Теперь новая задача — выиграть конкуренцию с новыми партнерами. Буду продолжать работать. Смысл расстраиваться, сидеть и плакать. Я понимаю, у меня нет суперских качеств, как у Ярика Ракицкого, который мог левой раскидывать передачи. Я беру работоспособностью и желанием. За счет этого и могу выиграть конкуренцию. Надеюсь, у меня получится», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

Ренан перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» зимой 2023 года. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2028 года. В составе сине-бело-голубых 19-летний футболист провел 10 матчей и пока не отметился результативными действиями.