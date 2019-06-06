Четвертый тур чемпионата. Кто с кем играет

"СЭ" стало известно расписание четвертого тура предстоящего чемпионата. Согласно проекту структуры календаря, датой четвертого тура обозначено 4 августа.
"Зенит" – "Краснодар"
"Спартак" – "Динамо"
"Тамбов" – "Арсенал"
"Ахмат" – "Оренбург"
"Крылья Советов" – "Локомотив"
Напомним, в минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи".
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