Четвертый тур чемпионата. Кто с кем играет

"СЭ" стало известно расписание четвертого тура предстоящего чемпионата. Согласно проекту структуры календаря, датой четвертого тура обозначено 4 августа.

"Зенит" – "Краснодар"



"Спартак" – "Динамо"



"Тамбов" – "Арсенал"



"Ахмат" – "Оренбург"

"Сочи" – "Уфа"

"Рубин" – ЦСКА

"Крылья Советов" – "Локомотив"

"Урал" – "Ростов"

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи".

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