21:30 | Футбол — РПЛ

Четвертый тур чемпионата. Кто с кем играет

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"СЭ" стало известно расписание четвертого тура предстоящего чемпионата. Согласно проекту структуры календаря, датой четвертого тура обозначено 4 августа.

"Зенит""Краснодар"

"Спартак""Динамо"

"Тамбов""Арсенал"

"Ахмат""Оренбург"

"Сочи""Уфа"

"Рубин"ЦСКА

"Крылья Советов""Локомотив"

"Урал""Ростов"

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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