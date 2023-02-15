Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:13

Червиченко высказался об интересе «Галатасарая» к Захаряну

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об информации об интересе «Галатасарая» к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«Естественно, правильное решение Арсена. Если еще учесть, что он армянин, то ехать в Турцию — это что-то совсем... Какая-то пурга, а не предложение. В нынешней ситуации туркам отдавать такие деньги, о которых писали — это очень спорно. Мне кажется эта история не очень реальной. Со спортивной точки зрения тоже сомнительно. Может, турецкий чемпионат в отличие от нашего имеет доступ к европейским играм, но на сегодняшний день все равно похуже российского уровня. Я считаю рудиментом, пережитком и идиотизмом желание и обязательность всех игроков куда-то уезжать. Если у человека все хорошо здесь, то зачем куда-то ехать? Быть в сегодняшней ситуации каким-то изгоем и неполноценным? Для чего это? Это какие-то отголоски прошлых идеалов и образов, что игрок должен куда-то поехать. Они прекрасно живут здесь и получают хорошие деньги. Москва гораздо лучше всех городов Европы. Зачем ехать в какое-то немецкое или итальянское захолустье, когда можно остаться в Москве? Если ехать, то как Головин в Монако или в Лондон, Париж — в такие города, где есть цивилизация», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4998001-chervichenko-o-zaharyane-v-galatasarae-esli-ehat-to-v-goroda-gde-est-civilizaciya.html
Арсен Захарян
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
Андрей Червиченко
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Около стадиона «Спартака» может появиться центр выдачи Fan ID

Дьяков: «Галатасарай» — стабильный участник еврокубков. Думаю, это шаг вперед для Захаряна»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости