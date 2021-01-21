Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» ближайший переход форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

— А «Фиорентина» подтвердила или только Кокорин? Интересно было бы это обсудить, когда сама «Фиорентина» подтвердит его переход. Все бывает на свете, но я не думаю, что в «Фиорентине» есть такие безумные, как в «Спартаке». Если они это сделают, то можно сказать, что «Спартак» не один такой веселый клуб.

Для «Спартака» это облегчение, тем более если он получит какие-то деньги. Что до Кокорина — какая ему разница, где прогуливаться по полю, в Италии или в России? Единственное — если он будет играть так же, как в «Спартаке», интерес к российским футболистам в Европе понизится. Не знаю, почему его считают в России одним из лучших.

— Выгоду получает только «Спартак»?

— «Спартак» выиграет по-любому, потому что не будет тратиться на человека, который не соответсвует зарплате. Может быть, у него там что-то получится, но все его переходы работают на 3-4 игры. А потом сдувается и ходит пешком.

(Константин Колмаков)