Черданцев высказался о будущем Овчинникова и сравнил «Локомотив» со «Спартаком»

Комментатор Георгий Черданцев высказал мнение о будущем Сергея Овчинникова. Специалист ранее покинул тренерский штаб ЦСКА. Черданцев оценил возможность возвращения Овчинникова в «Локомотив» в новом качестве.

«Вот появился Овчинников, — написал комментатор в Telegram-канале. — Конечно, сразу главным без опыта самостоятельной работы — это риск, но в «Локо» новая команда руководителей, так что мало ли, вдруг они рисковые люди. С другой стороны, есть и другие более очевидные кандидаты. Из числа воспитанников Семина. Я считаю, для «Локо» это принципиально: чтобы следующим тренером (полагаю, Николич долго не задержится) был человек из старого «Локо». Для преемственности».

Также Черданцев считает, что Юрию Семину не стоит возвращаться к тренерской деятельности. По его мнению, Семин должен быть в таком же статусе, как Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед». По мнению эксперта, «Локомотиву» нужно, прежде всего, решить вопрос с менеджментом. Он назвал ошибкой расставание с Ильей Геркусом.

Ранее тренерский штаб ЦСКА также покинул Виктор Онопко.