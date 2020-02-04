Черчесов посетил тренировку Спартака в «Дохе»

На вечерней тренировке красно-белые отрабатывали удары по воротам в различных игровых ситуациях ?



С трибун за занятием наблюдал тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым



Завтра в 18:00 красно-белые сыграют с «Локомотивом»

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