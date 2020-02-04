Черчесов посетил тренировку Спартака в «Дохе»
21:00
«Спартак» на вечерней тренировке отрабатывал удары по воротам в различных игровых ситуациях, информирует пресс-служба клуба.
С трибун за занятием в Дохе наблюдал тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым.
Завтра красно-белые в рамках предсезонного турнира «Кубок Париматч Премьер» сыграют с «Локомотивом».
На вечерней тренировке красно-белые отрабатывали удары по воротам в различных игровых ситуациях ?— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 4, 2020
С трибун за занятием наблюдал тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым
Завтра в 18:00 красно-белые сыграют с «Локомотивом»
?#КрасноБелыеСборы?? | #День8 pic.twitter.com/MNoBAAspUq
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...