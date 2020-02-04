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Черчесов посетил тренировку Спартака в «Дохе»

21:00
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«Спартак» на вечерней тренировке отрабатывал удары по воротам в различных игровых ситуациях, информирует пресс-служба клуба.

С трибун за занятием в Дохе наблюдал тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым.

Завтра красно-белые в рамках предсезонного турнира «Кубок Париматч Премьер» сыграют с «Локомотивом».

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