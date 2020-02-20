Черчесов посетил матч «Ахмата»

«Ахмат» обыграл «Жетысу» в товарищеском матче со счетом 1:0. Эту встречу посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В последней контрольной игре на турецких сборах «Ахмат» со счётом 1-0 выиграл у «Жетысу» (Казахстан). На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. pic.twitter.com/xupH46vgAK — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 20, 2020

Грозненский клуб занимает 12-е место с 19 очками после 19 туров в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» проведет ближайший матч в РПЛ с «Ростовом» 29 февраля в рамках 20-го тура.