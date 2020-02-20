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Черчесов посетил матч «Ахмата»

19:20
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«Ахмат» обыграл «Жетысу» в товарищеском матче со счетом 1:0. Эту встречу посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Грозненский клуб занимает 12-е место с 19 очками после 19 туров в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» проведет ближайший матч в РПЛ с «Ростовом» 29 февраля в рамках 20-го тура.

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