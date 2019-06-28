Черчесов и Стауче посетили сборы ЦСКА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и его ассистент Гинтарас Стауче посетили сборы ЦСКА в Австрии. Специалисты понаблюдали за тренировкой армейцев и пообщались с тренерским штабом.

ЦСКА 27 июня проиграл "Краснодару" (0:1) в товарищеском турнире. 30 июня клубу предстоит дерби со "Спартаком".