Черчесов и Стауче посетили сборы ЦСКА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и его ассистент Гинтарас Стауче посетили сборы ЦСКА в Австрии. Специалисты понаблюдали за тренировкой армейцев и пообщались с тренерским штабом.
ЦСКА 27 июня проиграл "Краснодару" (0:1) в товарищеском турнире. 30 июня клубу предстоит дерби со "Спартаком".
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и тренер вратарей Гинтарас Стауче в Австрии посетили тренировку ЦСКА и пообщались с игроками и тренерским штабом армейцев. pic.twitter.com/sy6x7U9Z99— Сборная России (@TeamRussia) 28 июня 2019 г.
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