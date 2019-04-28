Средняя посещаемость матчей нынешнего чемпионата России официально побьет рекорд турнира.
Он принадлежал прошлому сезону, когда матчи первенства посетили 3 353 024 зрителя (в среднем – 13 971). Матчи чемпионата России-2018/19 уже сейчас посетили 3 428 007 болельщиков, что в среднем составляет 16 525. Даже если предположить, что на оставшиеся матчи первенства не придет ни одного болельщика, рекорд средней посещаемости все равно будет установлен. (Алексей Мороз)
Самые посещаемые чемпионаты России
|
Сезон
|
Всего зрителей
|
Средняя посещаемость
|
2018/19*
|
3 387 544
|
16 640
|
2017/18
|
3 353 024
|
13 971
|
2007
|
3 147 567
|
13 115
|
2012/13
|
3 126 393
|
13 027
|
2008
|
3 099 451
|
12 914
* Чемпионат продолжается