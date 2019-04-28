Средняя посещаемость матчей нынешнего чемпионата России официально побьет рекорд турнира.

Он принадлежал прошлому сезону, когда матчи первенства посетили 3 353 024 зрителя (в среднем – 13 971). Матчи чемпионата России-2018/19 уже сейчас посетили 3 428 007 болельщиков, что в среднем составляет 16 525. Даже если предположить, что на оставшиеся матчи первенства не придет ни одного болельщика, рекорд средней посещаемости все равно будет установлен. (Алексей Мороз)

Самые посещаемые чемпионаты России

Сезон Всего зрителей Средняя посещаемость 2018/19* 3 387 544 16 640 2017/18 3 353 024 13 971 2007 3 147 567 13 115 2012/13 3 126 393 13 027 2008 3 099 451 12 914

* Чемпионат продолжается​