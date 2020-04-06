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Чего не хватает Доменико Тедеско? Объясняет Егор Титов

21:10
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-капитан и тренер «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказал свое мнение о работе нынешнего наставника красно-белых — Доменико Тедеско.

— Уже нет тех эмоций, которые присутствовали пять-десять лет назад. Смотрю на «Спартак» как болельщик, который переживает за команду, — говорит Титов. — Признаю поражения и радуюсь победам. Из года в год есть моменты в сезоне, когда красно-белые разочаровывают. Плюс на них всегда смотрят через лупу.

А Тедеско — молодой, перспективный, но не игравший на серьезном уровне тренер. В футболе же мелочей не бывает — главный должен лично игрокам что-то показывать на занятиях в поле. А как может сделать это немец?.. Доходчиво объяснять, стоя рядом с фишками и манекенами, тоже важно. Но ты должен взять мяч и сам сделать правильно. В «Спартаке» сейчас очень много молодежи — ей нужно надо даже несколько раз демонстрировать на своем примере. Тогда это быстрее усваивается — в любом виде спорта, а особенно в футболе. Проверено на себе — когда что-то показывали, сразу выполнял верно. (Вячеслав Короткин)

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