Чалов и Семенов чаще всех в РПЛ проверялись РУСАДА на допинг в 2019 году

Нападающий ЦСКА Федор Чалов и защитник «Ахмата» Андрей Семенов стали самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) футболистами российской премьер-лиги в 2019 году, информирует ТАСС со ссылкой на РУСАДА. С января по декабрь эти спортсмены трижды проходили проверку на допинг.

Чалов тестировался РУСАДА в январе, июне и июле, Семенов — дважды в марте и один раз в мае. В 2018 году Чалов проверялся на допинг четыре раза, Семенов — шесть.

По два раза проверялись РУСАДА в 2019 году Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА); Юрий Газинский, Дмитрий Скопинцев и Магомед-Шапи Сулейманов (все — «Краснодар»); Александр Головин («Монако», Франция); Хызыр Аппаев и Георгий Мелкадзе (оба — «Тамбов»); Роман Еременко, Алексей Ионов и Александр Зуев (все — «Ростов»); Аяз Гулиев («Спартак»); Алексей Миранчук («Локомотив»); Ярослав Ракицкий («Зенит») и Вячеслав Грулев («Динамо»).

Скопинцев в январе 2020 года перешел из «Краснодара» в московское «Динамо». Аппаев покинул «Тамбов» в январе 2020 года, в настоящий момент игрок пребывает в статусе свободного агента. Грулев в январе перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды. Мелкадзе находится в «Тамбове» в аренде, права на игрока принадлежат московскому «Спартаку».