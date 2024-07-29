Источник: Чалов 30 июля прибудет в Грецию для завершения трансфера в ПАОК

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в ближайшее время станет игроком ПАОК, сообщает Sport24.gr.

По информации источника, команды находятся в завершающей стадии переговоров. 26-летний форвард во вторник, 30 июля прибудет в Салоники. Сообщается, что он будет выступать за греческую команду под 9-м номером.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.