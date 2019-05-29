CAS отклонил апелляцию "Рубина" на дисквалификацию в еврокубках

Пресс-служба "Рубина" подтвердила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию клуба на дисквалификацию в еврокубках. Ранее о том, что апелляция была отклонена, сообщило издание "Бизнес-Online”.

– Да, это действительно так. Апелляция клуба отклонена. Таким образом, "Рубин" в любом случае не сможет сыграть в еврокубках сезона-2020/21, – сказали "СЭ" в пресс-службе казанского клуба.

В прошлом году УЕФА отстранил "Рубин" от участия в еврокубках. Дисквалификация будет действовать один год, если в течение двух следующих сезонов команда пробьется в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

В чемпионате России сезона-2018/19 "Рубин" занял 11-е место, не попав в зону еврокубков. Поэтому ближайший сезон, в котором клуб сможет заявиться в еврокубки, – 2021/22. (Илья Андреев)