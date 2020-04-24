Бывший защитник «Спартака» рассказал о самой памятной встречи с Месси

Бывший защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде рассказал о памятной встречи с капитаном «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

— Это случилось на «Камп Ноу», — цитирует Инсаурральде Prensa Futbol. — Месси подошел ко мне в подтрибунном помещении и спросил: «Как дела, Чако?» — Я был потрясен: не подозревал, что он знает о моем существовании.

После игры мы обменялись футболками. Месси был настолько вежлив, что даже сопроводил меня до раздевалки, потому что одну свою футболку я уже обещал Хавьеру Маскерано.