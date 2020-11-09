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Бывший защитник «Спартака» Пареха завершил карьеру

22:52
Николас Пареха. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Николас Пареха. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха объявил о завершении игровой карьеры, сообщает Twitter красно-белых.

Пареха выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год, включая годичную аренду в «Севилью». После ухода из российской команды защитник также играл за этот клуб.

Последней командой Парехи был мексиканский «Атлас», из которого он ушел летом 2019 года и с тех пор находился без работы.

За время карьеры он выиграл чемпионат Бельгии и Кубок Бельгии с «Андерлехтом», две Лиги Европы с «Севильей», а также летние Олимпийские игры-2008 со сборной Аргентины.

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