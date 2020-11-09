Бывший защитник «Спартака» Пареха завершил карьеру

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха объявил о завершении игровой карьеры, сообщает Twitter красно-белых.

Николас Пареха завершил карьеру футболиста ?



Mucha suerte en tu nueva aventura, Nico @nicopareja21! ?? https://t.co/RMijN4piuD — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 9, 2020

Пареха выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год, включая годичную аренду в «Севилью». После ухода из российской команды защитник также играл за этот клуб.

Последней командой Парехи был мексиканский «Атлас», из которого он ушел летом 2019 года и с тех пор находился без работы.

За время карьеры он выиграл чемпионат Бельгии и Кубок Бельгии с «Андерлехтом», две Лиги Европы с «Севильей», а также летние Олимпийские игры-2008 со сборной Аргентины.