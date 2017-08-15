Бывший защитник "Анжи" перешел в чемпионат Норвегии

Защитник Шамиль Гасанов, ранее выступавший в составе "Анжи", подписал контракт с "Тромсе", информирует пресс-служба норвежского клуба. Соглашение рассчитано до 1 декабря 2017 года. В договор включен пункт о возможном продлении на три года. О финансовых деталях сделки не сообщается.

В прошедшем сезоне 24-летний россиянин провел 19 матчей в премьер-лиге, не забил ни одного гола и получил три желтые карточки. "Тромсе" в минувшем розыгрыше чемпионата Норвегии занял последнее место, не сумев сохранить прописку в высшем дивизионе.