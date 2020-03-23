Бывший врач «Спартака» считает, что РПЛ не возобновится раньше начала мая

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен предположил, когда возобновится чемпионат России. Из-за пандемии коронавируса он приостановлен до 10 апреля.

— Думаю, что времени до 10 апреля — мало для карантина, — цитирует Хуншена Rusfootball. — Потому что в Россию коронавирус пришел недавно. В Китае активно эта история началась в январе, в феврале было еще больше случаев заражения, и только сейчас ситуация почти нормализовалась. По информации СМИ из разных стран, коронавирус в Китае появился не сам по себе, а его туда привезли из Америки. Говорят, были там в октябре военные, и было пять случаев заболевания, которое очень похоже на коронавирус. Если говорить об эпидемии в Китае, то, опять же, пик пришелся на февраль. Сейчас март.



Полтора месяца прошло перед тем, как дела наладились. В принципе же не меньше двух месяцев нужно. Так что раньше конца апреля — начала мая чемпионат вряд ли возобновится. Надо учитывать, что в России сейчас каждый день все больше заболевших. Все больше и больше людей каждый день возвращаются домой из Европы, где они и заразилась. И сейчас одна из главных задач — не допускать заражения внутри страны. Для карантина понадобится время. И, опять же, до 10 апреля будет маловато. И, повторюсь, у нас все только начинается. Мы пока все-таки не знаем, когда будет обострение. В России, слава богу, все-таки нет такого распространения этого вируса, как в Европе. Будем надеяться, что все будет хорошо. Но все равно раньше конца апреля — начала мая мы вряд ли сможем продолжить чемпионат.

По последним данным в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.