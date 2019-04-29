Бывший врач "Спартака" Вадим Трифонов сообщил, что никто из руководства красно-белых не назначал его на должность генерального директора. По его словам, информация о его новой должности выглядит смешно.

Ранее Телеграм-канал Sport_inside сообщил о том, что Трифонов стал генеральным директором "Спартака" и был представлен команде. В пятницу совет директоров "Спартака" удовлетворил просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова​ об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.

- Это ерунда полная, никакой я не генеральный директор, - цитирует Трифинова "РИА Новости". - И никто меня не представлял (команде), и никто меня не назначал генеральным директором. Генерального директора еще никто не назначил, кто там и что пишет, откуда это все берется – все это элемент информационной войны, так скажем. Спасибо большое тому, кто меня "назначил", но это очень и очень смешно.

Генеральным директором "Спартака" я не буду. Вице-президент? Ценю ваш юмор, но не до такой же степени. К этому я не имею никакого отношения.