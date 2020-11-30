Бывший владелец «Спартака» Червиченко обратится в суд по поводу слов Сычева

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко сообщил, что экс-форвард красно-белых Дмитрий Сычев так и не принес извинения за свои слова, поэтому дело будет передано в суд.

Ранее Сычев рассказал в своем подкасте, что во времена правления Червиченко ему угрожали на переговорах по поводу продления контракта и обещали «переломать колени битой».

— Извинений, как известно, он никаких не принес, так что дело будет передано в суд, — цитирует Червиченко sport24.ru. — Досудебную претензию Сычеву вручить не удалось, он где-то спрятался. Мы не знаем его адреса, и это не девяностые, чтобы разбираться другими путями. Сейчас отнесем документы в суд, и там уже через паспортный стол будут его искать и уведомлять. Нам нечего играть в сыщиков. Для этого есть специальные государственные службы.

Для меня этого дела не существует. Все команды и инструкции даны, дальше мне уже все равно.