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Бывший владелец «Спартака» Червиченко обратится в суд по поводу слов Сычева

15:27
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко сообщил, что экс-форвард красно-белых Дмитрий Сычев так и не принес извинения за свои слова, поэтому дело будет передано в суд.

Ранее Сычев рассказал в своем подкасте, что во времена правления Червиченко ему угрожали на переговорах по поводу продления контракта и обещали «переломать колени битой».

— Извинений, как известно, он никаких не принес, так что дело будет передано в суд, — цитирует Червиченко sport24.ru. — Досудебную претензию Сычеву вручить не удалось, он где-то спрятался. Мы не знаем его адреса, и это не девяностые, чтобы разбираться другими путями. Сейчас отнесем документы в суд, и там уже через паспортный стол будут его искать и уведомлять. Нам нечего играть в сыщиков. Для этого есть специальные государственные службы.

Для меня этого дела не существует. Все команды и инструкции даны, дальше мне уже все равно.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-11-30-chervichenko-sychev-nikakikh-izvineniy-ne-prines-tak-chto-delo-budet-peredano-v-sud

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