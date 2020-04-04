Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах Федор Смолова в «Сельте». Испанский клуб арендовал форварда у «Локо» до конца сезона.

— Этот трансфер сорвался, а вот Смолов перебрался в «Сельту». Он потянет уровень испанской лиги?

— Ну, раз уж «Реалу» забивает... (смеется) Все зависит только от Федора. Качества для этого у него есть, осталось адаптироваться в новых условиях, показывать все свои умения. Гол мадридцам стал хорошей рекламой, но доказывать мастерство надо будет в каждом матче. (Константин Алексеев)