Бывший руководитель академии «Локомотива» вернулся в клуб

«Локомотив» объявил о назначении директором академии клуба Алексея Щиголева.

Специалист уже возглавлял академию железнодорожников с 2015 по 2018 год, после чего работал в Российском футбольном союзе (РФС).

Директором Академии ФК «Локомотив» назначен Алексей Щиголев!?

Алексей Николаевич руководил @fclm_school с 2015 по 2018 год, после чего работал в Департаменте подготовки резерва РФС.



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С 2019 года Щиголев являлся начальником отдела программ развития талантливых игроков РФС. Ранее «СЭ» сообщал о его уходе с этой должности.