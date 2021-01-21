Бывший руководитель академии «Локомотива» вернулся в клуб
12:15
«Локомотив» объявил о назначении директором академии клуба Алексея Щиголева.
Специалист уже возглавлял академию железнодорожников с 2015 по 2018 год, после чего работал в Российском футбольном союзе (РФС).
Директором Академии ФК «Локомотив» назначен Алексей Щиголев!?— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 21, 2021
Алексей Николаевич руководил @fclm_school с 2015 по 2018 год, после чего работал в Департаменте подготовки резерва РФС.
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С 2019 года Щиголев являлся начальником отдела программ развития талантливых игроков РФС. Ранее «СЭ» сообщал о его уходе с этой должности.
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