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Бывший руководитель академии «Локомотива» вернулся в клуб

12:15
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«Локомотив» объявил о назначении директором академии клуба Алексея Щиголева.

Специалист уже возглавлял академию железнодорожников с 2015 по 2018 год, после чего работал в Российском футбольном союзе (РФС).

С 2019 года Щиголев являлся начальником отдела программ развития талантливых игроков РФС. Ранее «СЭ» сообщал о его уходе с этой должности.

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