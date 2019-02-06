Бывший пресс-атташе "Шахтера" объяснил, почему Ракицкий не поет гимн Украины

Новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий не исполняет гимн Украины, потому что "просто не хочет". Об этом "СЭ" рассказал Руслан Мармазов – бывший пресс-атташе "Шахтера"​ и хороший знакомый украинского защитника.

– Говорит, что просто не хочет, – сказал Мармазов, отвечая на вопрос, почему Ракицкий не поет гимн перед матчами сборной Украины. – Мне кажется, когда его начали заставлять это делать, желания стало еще меньше. Ракицкий не тот человек, которого можно сломать об колено. А в этой ситуации с ним пытались сделать именно так.

29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" в конце января из "Шахтера". За донецкий клуб он выступал с 2009 года. В составе сборной Украины провел 54 матча, забив пять мячей.

По мнению Мармазова, из-за трансфера в "Зенит" Ракицкий больше не будет вызываться в национальную команду.

– В сборную его действительно не позовут, это очевидно, – сказал бывший пресс-атташе "Шахтера". – Не просто так его имя пропало из списка действующих игроков сборной Украины на сайте федерации. Ракицкий парень неглупый, и это понимает, хотя лично мне такого не говорил. Знаете, я не вижу в этом проблему. Ярослав на уровне сборной уже давным-давно все доказал. И доказал своей игрой, а не целованием вышиванки, как кое-кто другой. Если ФФУ (Федерация футбола Украины. – Прим. "СЭ") нужно, чтобы критерием вызова в сборную был не уровень футболиста, а его политические взгляды, то это проблема ФФУ. (Александр Рогулев)