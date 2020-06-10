Бывший директор «Енисея» Петровский сравнил Аленичева с Ефремовым

Бывший директор «Енисея» Денис Петровский на своей странице в Facebook отреагировал на высказывания экс-главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Петровский рассказал о появлениях специалиста в нетрезвом виде, а также сравнил ситуацию с ездой в нетрезвом виде с недавним трагическим ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.

«Погнали по пунктам. Про появление в тренерской в нетрезвом виде — это, видимо, Дмитрию Анатольевичу приснилось в пьяном угаре. Ему бы вообще лучше помолчать на эту тематику. Можно ведь вспомнить историю, как он отдыхал в одном питейном заведении, потом сел за руль клубного автомобиля и поехал по ночному Красноярску. Будучи остановленным патрулем ГИБДД первым делом как раз позвонил сотрудникам клуба — на место приехал зам директора по фин-правовым вопросам, но к этому моменту Дмитрий Анатольевич отказался от освидетельствования. Как вы думаете, почему? Со слов моего коллеги, наш тренер был, мягко говоря, не в состоянии. Когда он пришел в сознание на следующий день, то первым делом выступил в прессе обвинив руководство клуба, что подстроили ситуацию. Хотя буквально за неделю до этих событий как раз состоялось трехстороннее обсуждение — учредитель, директор клуба и главный тренер. Было принято решение доработать до конца года, а там уже сделать какие-то выводы о дальнейшем сотрудничестве. Никакого практического смысла что-то там дополнительно подстраивать не было. Только Дмитрий Анатольевич к тому моменту настолько расслабился, что позволял себе отдыхать у всех на виду в публичных местах, употребляя разные напитки. Стоит ли удивляться, что нашелся доброжелатель, который его узнал, увидел, в каком состоянии человек садится за руль и позвонил в ГИБДД? Сейчас после истории с Ефремовым, эту ситуацию общественность бы иначе расценила, а тогда все были уверены в происках руководства клуба.

Дмитрий Анатольевич вообще любил прибухнуть. Само по себе оно, наверное, ничего страшного, если только это происходит не в тренерской и у тебя там не забит холодильник «Шпатеном» под завязку, а администратор команды вместо подготовки к тренировке «шестерит» в магазинчик за поиском свежей рыбки. В весенней части сезона 17/18 когда мы с треском упустили 10очковый отрыв и с первого слетели на третье место, на одну из тренировок Дмитрий Анатольевич просто не смог выйти, потому что отмокал в восстановительном центре в хамаме. Тогда тренировочное занятие провел Титов. И это факт, который лицезрели и некоторые футболисты (не то, что занятие вел Титов, а то в каком состоянии был хэд коуч). После этого инцидента был разговор с директором и на некоторое время веселье в тренерской подвязалось. Для тех, кто поспешит обрушиться с критикой, мол, что же вы раньше его не оштрафовали — так, Легенда же, нельзя. Вот даже и в истории с лишением прав многие болельщики были на стороне Легенды, им же можно все, и даже чуть больше", — написал Петровский.