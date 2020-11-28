Бышовец назвал нынешний «Зенит» командой без настоящего и без будущего

Бывший главный тренер «Зенита» и сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец в беседе с «СЭ» прокомментировал причины неудачной серии игр петербуржцев.

— Ситуация, связанная с «Зенитом» — это комплекс проблем, который на сегодняшний день в наименьшей степени зависят от Семака. Думаю, проблемы лежат намного глубже: это политика клуба, принцип комплектования команды, концепция развития. Мы видим, что Семак столкнулся с очень тяжелой проблемой. Он заложник того, что произошло. Думаю, если Семаку можно отказать не в знании, понимании, опыте, боюсь, что только в решительности принимаемых решений по команде, по развитию. Мне кажется, что Сережа, а я могу себе позволить так сказать об игроке, который играл у меня и в национальной команде, что у него достаточно и знаний, и интеллекта, и опыта игрока. Но и в то же время формирование команды — это прообраз видения перспективы, а не тех, кто определяет эту перспективу.

Проблема клуба также в том, что когда у меня в команде возник вопрос с Дмитриевым, который не выполнял то, что ему предлагал тренер, я ему сказал: «Подготовка игроков — это прерогатива главного тренера». И я в критической ситуации освободил Дмитриева из команды, не имея игроков в атаке. Это было потрясающее решение в критической ситуации. Но это сплотило игроков. Второе, что является проблемой — зависимость от игроков, которым уже 30 и за 30 лет. Они продолжают себя в футболе, еще не стали тренерами, но уже не игроки. И это проблема Семака. Дело в том, что у Сережи есть очень много качеств и умений. Думаю, что уже и опыта. Но умение защитить свои знания и решительность своего мнения — в этом и есть величие тренера.

То, что я сегодня вижу в «Зените» — это команда без настоящего и без будущего. Я уже после матча в Лацио сказал, что это безнадежность. Это набор игроков, ограниченный возрастом и средствами для решения задач. Это то, что ограничивает развитие. Ресурсы исчерпаны, эти ресурсы не использованы в футбольной школе, во второй команде, в выстроенной вертикали развития клуба. Это политика клуба, сориентированная на диаспоры, на иностранных тренеров, на иностранных игроков. Мне кажется, что перспектив нет. (Екатерина Звенигородская)