Бушманов выделил два клуба РПЛ по итогам первой части сезона

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов назвал команды, которые стали открытием в 2023 году.

«В этом году можно и нужно выделить «Краснодар». Команда проводит хороший сезон и перед паузой занимает первое место, на мой взгляд, абсолютно заслуженно. «Крылья Советов» тоже показывают интересный, симпатичный и зрелищный футбол, клуб вверху турнирной таблицы располагается», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

«Краснодар» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России (38 очков). «Крылья Советов» с 29 очками идут на шестой строчке.