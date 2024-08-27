Бурлак: «Понимаю, что мог поиграть больше. Но реально оценивал свои силы»

Бывший защитник «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак поделился мнением о завершении карьеры в 2022 году.

— Мне помогал Дима Чельцов в последнее время, — приводит слова Бурлака «РБ Спорт». — Но объективно понимал, что найти клуб будет тяжело — я ведь ни в последний период в Самаре, ни в Туле толком не играл. И реально оценивал свои силы — звать 31-32-летнего игрока не было смысла.

— Но вряд ли вы представляли, что закончите карьеру во второй лиге.

— Не скажу, что закончил ее там. Повторюсь, на матчи «Знамени» приезжал всего несколько раз. Там не было ни контракта, ни сборов, ничего. Просто окололюбительский уровень. Скорее правильнее сказать, что завершил ее в Туле. Понимаю, что мог поиграть побольше. Но как сложилось, так и есть.

34-летний россиянин выступал за «Локомотив», «Волгу», «Рубин», «Крылья Советов», тульский «Арсенал» и «Знамя».