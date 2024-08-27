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Бурлак: «Понимаю, что мог поиграть больше. Но реально оценивал свои силы»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак поделился мнением о завершении карьеры в 2022 году.

— Мне помогал Дима Чельцов в последнее время, — приводит слова Бурлака «РБ Спорт». — Но объективно понимал, что найти клуб будет тяжело — я ведь ни в последний период в Самаре, ни в Туле толком не играл. И реально оценивал свои силы — звать 31-32-летнего игрока не было смысла.

— Но вряд ли вы представляли, что закончите карьеру во второй лиге.

— Не скажу, что закончил ее там. Повторюсь, на матчи «Знамени» приезжал всего несколько раз. Там не было ни контракта, ни сборов, ничего. Просто окололюбительский уровень. Скорее правильнее сказать, что завершил ее в Туле. Понимаю, что мог поиграть побольше. Но как сложилось, так и есть.

34-летний россиянин выступал за «Локомотив», «Волгу», «Рубин», «Крылья Советов», тульский «Арсенал» и «Знамя».

Источник: РБ Спорт
Тарас Бурлак
ФК Арсенал (Тула)
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2
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3
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 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
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 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
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