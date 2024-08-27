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Бурлак: «По ходу карьеры у меня был хороший с финансовой точки зрения вариант с «Анжи»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак рассказал о вариантах, которые у него возникали по ходу карьеры.

— В «Локо» оказались самые лучшие условия, — приводит слова Бурлака «РБ Спорт». — Нисколько не жалею. «Локомотив» для меня дом, я прошел там все ступени и стал профессиональным футболистом.

— А уже по ходу карьеры эти клубы звали?

— Конкретных предложений не было. Из больших клубов звали разве что в «Анжи», когда там работал Хиддинк. Был хороший с финансовой точки зрения вариант. Но я отказался и продлил контракт с «Локо», пусть на чуть меньшие деньги. Потом уже после ухода из клуба был вариант туда вернуться, но не сложилось.

— Вы же действительно попали в состав, когда звезды нулевых только заканчивали, но еще не закончили. То есть в большой конкуренции. Когда-то отвечали себе на вопрос: почему именно с вами это случилось?

— Тогда конкуренция действительно была огромной. Сначала в дубле, куда мы попали в 17 лет. А туда порой спускали всех звезд — Мамаева, Пашинина, Рыжикова, Лоськова. В основу попал в 20 лет, тоже куча звезд. Тогда попасть было намного сложнее — лимит был другой, уровень лиги выше.

К нам тогда очень добродушно и позитивно относились. Конечно, мы немного стеснялись, но быстро влились в коллектив. Хоть и в основном общались с ребятами, которые ближе нам по возрасту.

34-летний россиянин выступал за «Локомотив», «Волгу», «Рубин», «Крылья Советов», тульский «Арсенал» и «Знамя».

Источник: РБ Спорт
Тарас Бурлак
ФК Анжи
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