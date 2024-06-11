Булыкин: «Гарре — сильный игрок, это усиление для «Краснодара»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин оценил возможный переход форварда «Краснодара» Бенхамина Гарре в «Краснодар».

«Гарре — сильный игрок для нашего чемпионата, у него есть качество. Во многих матчах он выделялся на фоне остальных. Не удивительно, что «Краснодар» им интересуется. Он здорово подойдет под стиль команды. Это сто процентов усиление для «Краснодара», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Ранее о возможном трансфере 23-летнего аргентинца в «Краснодар» сообщил журналист Иван Карпов.

Гарре выступает за «Крылья» с января 2023 года. В минувшем сезоне он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.